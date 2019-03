Así fue la tensa entrevista de Cristina Pardo a Isabel Díaz Ayuso: "Me está haciendo usted una trampa" Ecoteuve.es 4/03/2019 - 14:59 0 Comentarios

La presentadora de La Sexta rebatió los argumentos de la política del Partido Popular

Cristina Pardo y Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular para la Comunidad de Madrid, protagonizaron una tensa entrevista este domingo. La charla estuvo repleta de zascas y rifirrafes. En primer lugar, La presentadora de La Sexta le preguntó por sus declaraciones en un mitín, en el que la política se refirió a Pedro Sánchez como "Pedro, el guapo".

"He visto que usted decía 'Pedro, el guapo'. ¿Qué pasaría si Pedro Sánchez hubiera dicho 'Isabel, la guapa'. Ustedes le estarían tildando de machista al presidente del Gobierno", dijo Pardo a lo que Díaz Ayuso respondió: "Pedro, el guapo lo dice él en su propio libro, en sus profundas reflexiones que, hay que ver a qué dedica el tiempo".

Pardo la rebatió inmediatamente: "No seré yo quien defienda el libro del Presidente del Gobierno, pero usted, que tiene compresión lectora, sabe que es un comentario por el que él dice 'como me conocían como Pedro, el guapo parecía que estaba vacío de contenido".

A continuación, nuevo rifirrafe. En esta ocasión, por las polémicas declaraciones de Pablo Casado sobre el aborto, que dijo que "es bueno que las mujeres sepan que llevan dentro". "¿Usted comparte esto?, preguntó Pardo a lo que la popular respondió: "Lo que veo que cada vez que veo las urnas es tradición en el PSOE, como el turrón en Navidad, aborto, Franco y eutanasia".

"Perdone pero no. Ha hablado Pablo Casado y no el partido socialista", replicaba la presentadora después de que la popular dijera que su líder "había hablado por él" después de pasar una "situación personal concreta complicada" "Me está haciendo usted una trampa y es que no es el partido socialista quien lo ha sacado, era una entrevista en El español y no se la hizo Pedro Sánchez, sino otro Pedro, en todo caso [en referencia a Pedro J. Ramírez]", rebatía la periodista.

Rifirrafe por el caso del máster de Cristina Cifuentes

La entrevista volvía a girarse tensa cuando Cristina Pardo le preguntó a Díaz Ayuso por la petición de la Fiscalía de tres años y tres meses de cárcel a Cristina Cifuentes por su máster. Hace unos días, la popular afirmó que su excompañera había sufrido "un linchamiento personal".

"Yo me pregunto si a Pedro Sánchez que ha plagiado una tesis entera y le han dado un doctorado por la cara, se le ha dado el mismo trato que a esta mujer", insistió la política a lo que Pardo espetó: "¿Sabe cuál es la diferencia? Es que es una trampa eso... La diferencia es que el caso de Sánchez no está en un juzgado y la Fiscalía no le pide tres años de cárcel".

"El linchamiento está siendo político y mediático", siguió insistiendo Díaz Ayuso aludiendo a "los casos que hay en España de problemas de corrupción, con un problema de golpismo que hay en Cataluña...". "¿Y le parece que los medios no hablamos de Cataluña? ¡Por favor, que parece usted Gerard Piqué!", zanjó Pardo.