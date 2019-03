Xavier Sardá, conmocionado por la muerte de su 'marciano' Galindo: "Estoy muy triste" Ecoteuve.es 4/03/2019 - 13:55 0 Comentarios

El que fuera presentador de 'Crónicas' se pronuncia tras su fallecimiento

Desde que este domingo saltara la noticia de la muerte de Martí Galindo, a los 81 años, se han producido todo tipo de reacciones entre amigos y compañeros de la televisión. Sin embargo, faltaba una de las más esperadas, la de Xavier Sardá, presentador del mítico Crónicas Marcianas con el que el actor saltó a la fama.

El periodista apareció este lunes ante las cámaras de Al Rojo Vivo para comentar con Ferreras la última hora de la situación política en Cataluña. Aprovechando la ocasión, el presentador de La Sexta le preguntó cómo se encontraba tras el fallecimiento de su amigo: "Estoy muy triste por Galindo", empezó diciendo.

"Yo lo conozco mucho, hacíamos la coña siempre de que lo conozco desde que era tan bajito como él. Lo conocí cuando por Rosa María Sardá, mi hermana, porque venía con ella a casa", recordó el periodista, que exaltó el ejemplo de superación que era intérprete. "Si la inteligencia es la capacidad de aclimatación, él era muy inteligente. Dejó de crecer a los 7 años y supo adaptarse y normalizar la vida así", declaró.

"Galindo me contó que un día, cuando era niño, estaba en un banco de la escuela y el mundo se le cayó encima porque se dio cuenta en ese momento de que no crecía. Esa normalización, y la pasión que tenía por la vida y el teatro... era muy grande", dijo visiblemente emocionado antes de que el programa recordara unas imágenes suyas durante una entrevista con Buenafuente.

Xavier Sardá desveló que tras saltar la noticia, se puso en contacto con sus compañeros del programa de Telecinco: "He hablado con casi todos los marcianos. No podía desaparecer Galindo y que no hablásemos entre nosotros. Nos quedamos muy tristes", confesó. "El país se quedaba fascinado al ver a este personaje en Crónicas", aseguró antes de recordar lo admirado que era Galindo en el mundo de la música clásica, de la que era un acérrimo seguidor.

"Un día nos pusieron en un palco del Liceu y todos los músicos lo veían desde el escenario y le aplaudían en homenaje a todo un fanático de la ópera", concluyó antes de que Ferreras lo despidiera agradeciéndole el esfuerzo de aparecer ante las cámaras en un día tan complicado como el de hoy.