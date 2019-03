De Manel Fuentes a Carlos Latre: la televisión llora la muerte del actor Martí Galindo

El actor Martí Galindo ha muerto este domingo a los 81 años, según anunció en Twitter Josep M. Mainat, uno de los fundadores de Gestmusic, la compañía responsable del mítico programa Crónicas marcianas, donde Galindo se convirtió en su colaborador más querido.

Paz Padilla fue de las primeras en reaccionar en las redes sociales, lamentando la muerte del que fuera su compañero en el programa de Telecinco. Enseguida, se le unían otros rostros del mítico late night presentado por Xavier Sardá, como Carlos Latre o Manel Fuentes que quisieron rendirle homenaje de forma pública con unas emotivas palabras.

Puntual como nadie, experto en patatas fritas, guason, educado y metódico.

Siempre recordaré aquella fiesta de Crónicas en la que se me acercó y me dijo, "me marcho ya, te regalo mi ticket de copa". Con ese gesto me lo dijo todo. Merçi maco.

