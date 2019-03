Muere a los 81 años el actor Martí Galindo, el entrañable colaborador de 'Crónicas marcianas' Ecoteuve.es 3/03/2019 - 22:38 0 Comentarios

Logró una popularidad masiva por su trabajo en el programa que presentó Xavier Sardá

El actor Martí Galindo ha muerto a los 81 años, según ha anunciado en Twitter Josep M. Mainat, uno de los fundadores de Gestmusic, la compañía responsable del mítico programa Crónicas marcianas, donde Galindo se convirtió en su colaborador más querido.

Martí Galindo nació en Barcelona en el año 1937 y su vida artística estuvo dedicada por completo al teatro, como regidor y también como actor, con obras como El hombre, la bestia y la virtud o La desaparición de Wendy.

Sin embargo, se dio a conocer de forma masiva entre el público de toda España cuando comenzó a colaborar en el mítico Crónicas marcianas, el programa que Xavier Sardá presentó en Telecinco entre 1997 y 2005. Martí Galindo acompañó al presentador desde el estreno del late show de Telecinco, donde se hizo célebre como Señor Galindo.

Paz Padilla, "triste" por la muerte del señor Galindo

Josep M. Mainat, fundador de Gestmusic y, por lo tanto, uno de los responsables de Crónicas marcianas, ha sido quien ha informado en Twitter del fallecimiento del actor. También se han hecho eco otros excompañeros de Galindo, como Toni Clapés o Paz Padilla.

"Estoy muy triste. Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos. Todos te queríamos", ha dicho la humorista y presentadora de Sálvame.

Una de las últimas apariciones de Galindo fue para dar una sorpresa a Xavier Sardá con motivo de una entrevista. El actor le envió un mensaje y el presentador, muy emocionado, recordó cómo le fichó para Crónicas marcianas.

S'ha mort una gran persona que m'he estimat molt durant molts anys.

Serà difícil d'oblidar! pic.twitter.com/4u6VZtNwPS — Josep M. Mainat ???? (@MainatJM) 3 de marzo de 2019

Company i amic al "Crónicas Marcianas" del mestre Sardà, recordaré sempre la seva "disciplina" compartint camerino amb Mariano Mariano, Fuentes i Clapés...D.E.P. https://t.co/4qKqF4CD97 — antoni clapés casals (@toniclapes) 3 de marzo de 2019