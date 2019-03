Maite Galdeano desata el enfado de un hombre del público de 'Sábado Deluxe' por bailar en plató: "Una persona con fibromialgia no se puede mover así" Ecoteuve.es 15:39 - 3/03/2019

La enfermedad que padece la madre de Sofía Suescun es objeto de críticas

Maite Galdeano acudió como defensora de Sofía Suescun en la mesa de debate de GH DÚO cuando Jorge Javier le invitó a que bailara en el plató para despedirse y esto generó numerosas reacciones entre el público presente.

Durante la gala del jueves de GH DÚO la madre de Sofía Suescun se pronunció sobre su polémica tras anunciar que padece fibromialgia. Dicha enfermedad no deja que Maite realice su profesión (conductora de autobuses) y que cobre una pensión de 1.100 euros al mes.

Es por ello que Maite quiso acallar bocas demostrando que aunque padecía la enfermedad sí podía mantener sus famosos bailes en los platós de televisión. Jorge Javier le pidió que bailase la música tecno que le iban a poner.

"Vas a alucinar", dijo Maite antes de comenzar su baile. Cogida de la mano de Jorge Javier se dirigió hasta el centro del plató de Sábado Deluxe para mostrar habilidades.

Durante el baile el presentador del programa se dio cuenta de que había un hombre del público muy enfadado. "Esta diciendo que cobra una pensión y que tiene una enfermedad que se llama fibromialgia. ¡Esta señora no sabe ni lo que es una fibromialgia! una persona con fibromialgia no se puede mover así", dijo el hombre con cara serie y gesticulando con las manos. Maite le respondió que su médico le recomendó que se moviera para que no empeorar.

Maite Galdeano se viene arriba y se enfrenta a un señor del público de 'Sábado Deluxe' #TELEVISION pic.twitter.com/RpxNF18S6J — Sebas Maspons (@MaspiTV) 3 de marzo de 2019