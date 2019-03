Emma García se marcha del plató de 'Viva la vida' por una controvertida foto Ecoteuve.es 14:29 - 3/03/2019 0 Comentarios

La presentadora no quería ser partícipe de la polémica foto que sacó a la luz Diego Arrabal

El paparazzi, Diego Arrabal, sacó a la luz una controvertida fotografía de hace 23 años en Viva la vida en la que aparecía la periodista Encarna Sánchez. Emma García no quiso participar en la polémica y decidió abandonar el plató.

Diego Arrabal tenía en su poder una controvertida fotografía que mostró a los espectadores de Vida la vida. La presentadora del programa no quería ser participe de la polémica y acabó por abandonar el plató.

"Me han dejado aquí solo con lo que Encarna Sánchez nunca hubiese querido que se publicase, y que hoy vamos a hacer público. Hasta Emma García se ha tenido que ir asustada del plató", explicó Arrabal antes de dar paso a la imagen.

En dicha instantánea aparece Encarna Sánchez e Isabel Pantoja en la playa. Más tarde cuando se mostró la fotografía, Emma García volvió al plató.

"Me ha dado yuyu y he dicho no, no, pero al final he vuelto. Es muy fuerte esto, después de 23 años y con el carácter que tenía esta mujer", manifestó Emma.