'Palos' a la periodista de TVE Raquel Martínez por una teoría de la conspiración

La periodista de Televisión Española, Raquel Martínez, ha recibido numerosas críticas en su perfil de Twitter tras publicar un mensaje en el que ningunea con una teoría de la conspiración.

Raquel Martínez ha compartido un fotografía en la que aparece una estela en el cielo bajo el siguiente texto: "Hoy desde mi coche he visto esto: dos estelas juntas, la de un avión y la de un chemtrail La primera es inocua, corta y desaparece. La segunda tarda más, es larga y afecta a tu salud. A mí me llamarán conspiracionista, pero a ti te dirán que son "nubes de condensación" geopolítica, decía el tuit.

Hoy dsd mi coche he visto esto: dos estelas juntas, la de un avión y la de un #chemtrail La primera es inocua, corta y desaparece. La segunda tarda+, es larga y afecta a tu salud. A mí me llamarán #conspiracionista , pero a ti te dirán que son "nubes de condensación" #geopolítica pic.twitter.com/JObHs4LCmJ

Debido a este mensaje la periodista ha recibido 'palos' por diversos usuarios e incluso expertos en ciencia que la tachan de "conspiracionista" y de ser "una persona que no tiene ningún preocupación por la imagen de sí misma al ser una figura pública".

¿Conspiracionista? Sí. Y también una persona que no tiene ninguna preocupación por la imagen que da de sí misma. Algo que me llama la atención cuando eres una figura pública. Los chemtrails no existen. Eso es la estela de un avión y no tiene más misterio que ese.