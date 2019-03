'Sálvame', criticado por el "bombazo informativo" sobre Malú y Albert Rivera Ecoteuve.es 13:37 - 2/03/2019 0 Comentarios

La colaboradora María Patiño ofreció una información que la audiencia del programa no se creyó

La información que dio Sálvame sobre el supuesto noviazgo entre la cantante Malú y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, prometía ser una "bomba máxima y absoluta", pero lo cierto es que decepcionó a los espectadores hasta tal punto que el espacio recibió críticas muy duras.

El programa de Mediaset creó expectación al publicar que iban a anunciar: "Bomba absoluta. María: Me ha llegado una información de determinados círculos periodísticos en la que se plantea se está tapando una relación que afecta a uno de los dos", rezó el tuit de Sálvame.

????BOMBA MÁXIMA Y ABSOLUTA ????

María: "Me ha llegado una información de determinados círculos periodísticos en la que se plantea se está tapando una relación que afecta a uno de los dos" #malucinas — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 1 de marzo de 2019

????TODOS PEGADOS A LA TELE????

María va a soltar la madre de todas las bombas ???????? #malucinas — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 1 de marzo de 2019

La colaboradora de Sálvame, María Patiño, contó hace unos días que había sido ella quien habría mandado fotógrafos para que pillasen a Malú y Albert Rivera. Pero la colaboradora el viernes volvió a dar una noticia "bomba" según el programa. Según Patiño, hay una teoría que apunta a que "todo podría ser una tapadera" para ocultar el verdadero amor de uno de los dos protagonistas con una tercera persona.

Esta información no fue tan contundente y por ello los usuarios en las redes sociales no dudaron en 'atizar' al programa. "A ver si me aclaro, ¿Cual es la información?, Pero si no está confirmada la relación", "Menuda bomba trampa como todo lo de patiño por si es mentira se cura en salud y dice que es una filtración interesada, que manipulación si no estas segura de una noticia no la das, dices que puede ser las dos cosas o van en serio o es una tapadera tendrás jeta tía eso que mierda es", decían algunos de los tuits.

Toda la tarde sin hacer siesta esperando la gran ????????????y ahora era otra gran ???????????? joder Patiño vaya pastelón de noticia tía!!! Para lo que has quedado....lo podías haber dejado para las tonterías de tu programita del finde.....???????????? pic.twitter.com/1yxJRttFVG — Barnagirl (@lilkim1977) 1 de marzo de 2019

Esta tía vive de contar mentiras. Cuando ha denunciado la BBB a Toño??. Más vale que digas que te has confundido.. te faltan primaveras.. cuando pondréis un buen presentador como Jesús Vázquez o Lozano o Boris.. coño! — Jorge Javier (@Jorge696438927) 1 de marzo de 2019

Bomba de humo querrás decir. — Ogabel ???? (@ogabel_) 1 de marzo de 2019

#malucinas y ésto es una bomba?la Patiño cualquier día nos da un discurso para decir que ha subido el aceite de oliva.... . por ejemplo — Malvaloca58 (@Malvaloca58) 1 de marzo de 2019