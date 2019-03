Rifirrafe entre Carlota Corredera y Rafa Mora en 'Sálvame': "Como no me respetes como presentadora vamos a tener un problema" Ecoteuve.es 11:44 - 2/03/2019 0 Comentarios

La presentadora del espacio pidió al colaborador que fuera más conciso en sus intervenciones

Carlota Corredera y Rafa Mora siguen sin llevarse bien y la tensión se palpó durante el programa del viernes. Es el enésimo rifirrafe entre la presentadora del espacio y el colaborador de Sálvame.

Los colaboradores se encontraban debatiendo sobre lo que pasó en la gala del jueves de GH DÚO donde se vivió uno de los momentos más tensos hasta ahora. María Jesús y Antonio Tejado tuvieron un encuentro desagradable que se derribó en un cruce de reproches.

Rafa Mora estaba dando su opinión respecto a los hechos que pasaron en la gala cuando los otros compañeros se metieron para reprocharle su actitud. "¿Me dejáis que hable?", dijo Rafa. "Parad un segundo, a ver compañeros...", comenzó a decir Carlota.

La presentadora pidió a sus compañeros que fueran concisos y que no estaban "tomando fuera algo juntos". Fue entonces cuando se dirigió a Mora diciéndole que fuera "más conciso". La presentadora fue más allá y dio un 'zasca' a Rafa: "Yo te respeto como colaborador, como tú no me respetes como presentadora vamos a tener un problema (...) si no eres conciso vamos a hablar con Dirección ", apuntilló Carlota.