La emoción de Terelu tras volver a Telemadrid: "Cuando llegué al plató me eché a llorar" Ecoteuve.es 19:44 - 1/03/2019 0 Comentarios

La colaboradora regresó a la cadena autonómica en 'Huellas de elefante'

Terelu Campos ha vuelto a Telemadrid. La cadena que la vio nacer profesionalmente y que ella define como "su casa" la acogió en Huellas de elefante, el programa sobre sagas familiares que presenta Goyo González.

La colaboradora de Sálvame ha afirmado que, al volver a los estudios de la autonómica, se emocionó: "Cuando llegué a plató, me eché a llorar. Fue muy especial lo que sentí".

Además, se sorprendió de encontrar a trabajadores que pensaba que ya no estaban tras un ERE: "Yo pensaba que no quedaba nadie de las personas que trabajaron conmigo, pero me equivocaba. Vi al regidor, a algunos cámaras con los que trabajé y a mucha gente que conocía. Me emocioné muchísimo", confiesa en declaraciones para Look.

La que fuera presentadora del magazine Con T de tarde ha afirmado que en Telemadrid ha vivido los momentos más importante de su vida: "Allí he dejado parte de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Me casé, fui madre y todo eso mientras trabajaba en la cadena. Ha significado mucho para mí"

En mayo de 2018, surgieron los rumores de que Terelu Campos podría volver a Telemadrid con un proyecto propio. Ahora, prefiere ser cautelosa: "No voy a decir nada que no es. Yo estoy aquí para todo lo que Telemadrid quiera y si me llaman estaré encantada".