Cristina Pedroche impacta con un espectacular disfraz de su marido David Muñoz: "Me dan ganas de tocarme"

Los colaboradores de 'Zapeando' han celebrado el Carnaval este viernes

El Carnaval ha llegado a Zapeando. Este viernes, los colaboradores se han disfrazado de personajes muy variopintos y han decidido hacer el programa vestidos de esta guisa. El disfraz más destacado ha sido, sin duda, el de Cristina Pedroche.

La colaboradora del programa de La Sexta ha decidido ponerse en la piel de alguien muy cercano, su marido, el chef Dabiz Muñoz. "Me dan ganas de tocarme y de cocinar también", bromeaba Cristina Pedroche.

La madrileña ha seguido muy metida en su personaje cuando Frank Blanco se ha dirigido directamente a ella: "Me encanta. Y, además, así podré decirme todo el rato: '¡Sí, cariño, tú siempre tienes la razón!'".

Los demás colaboradores también han sorprendido con sus disfraces de Carnaval: Frank Blanco, de Elsa de Frozen; Miki Nadal, de Freddie Mercury; Ana Morgade, de Frida Khalo; Quique Peinado, de Gandalf, de El señor de los anillos, y Anna Simón, de Pipi Calzaslargas. "En mi cabeza parecía más elegante", ha dicho el presentador sobre su vestido de la princesa de Disney.

Abel Caballero, pregonero del Carnaval

El carismático alcalde de Vigo ha querido inaugurar el Carnaval de Zapeando con un mensaje en vídeo. "Seguramente a muchas ciudades del mundo les gustaría que yo diera el pregón, pero me he reservado para Vigo y para Zapeando", ha comenzado diciendo Abel Caballero.

Sin embargo, ha 'tirado para casa' para decidir cuál es el mejor Carnaval del mundo: "Es el de Vigo. Pero 'second of the world' es el de Zapeando".