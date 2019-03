Carlos Baute: "Rechacé ir a Eurovisión, no le quitaría ese trabajo a ningún español" Ecoteuve.es 1/03/2019 - 14:16 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al cantante durante su visita a 'No solo vengo a hablar de mi disco'

El venezolano presenta esta noche, a las 21.40, su nuevo disco en TRECE

"No voy a Venezuela desde hace ocho años por lo que me hicieron", confiesa

Carlos Baute presenta esta noche en No solo vengo a hablar de mi disco, programa musical de TRECE, De amor y dolor, el álbum más urbano de su carrera. El artista venezolano, además de interpretar algunos de sus temas en directo, hará un recorrido por toda su carrera y compartirá algunos de sus recuerdos más entrañables de la infancia.

ECOTEUVE.ES tuvo la oportunidad de hablar con el cantante en mitad de las grabaciones del programa. En declaraciones a este medio, Baute confiesa que no tendría ningún reparo en probarse como presentador de algún formato de televisión: "Me atrevo a todo, pero mi prioridad siempre es la música", dice un mes después de rozar la victoria en Tu cara me suena 7 frente a María Villalón.

Además, desvela la oferta que recibió para representar a España en Eurovisión: "Me lo propusieron, pero dije que no inmediatamente. Primero, porque no soy español, aunque tenga papeles españoles por mi padre y estoy muy orgulloso de ello. Pero yo no le voy a quitar ese trabajo a ningún español. Es una oportunidad muy grande y muy linda, pero yo no me veo ahí", asegura.

<p><p>

"No voy a Venezuela desde hace ocho años por lo que me hicieron"

Con el corazón siempre puesto en Venezuela, el cantante recordará en No sólo vengo a hablar de mi disco cómo fue su último viaje al país. "Fue hace ocho años y no volví por lo que me hicieron. Lo pasé muy mal en el aeropuerto porque estando en el avión me llamaron a mí solo y me llevaron a un cuarto. Después me condujeron donde estaba la maleta y pensé que me habían metido droga. Hubiera sido el final. Lo que hicieron fue darme una advertencia para que no volviera".

Sobre la situación en el país caribeño, Baute explicará que "hay trescientas mil personas en riesgo de muerte por falta de alimento y medicinas. El 90% de los venezolanos quiere una Venezuela libre, democrática".

El cantante es embajador de la iniciativa Una Medicina para Venezuela y confesará que "hay mucha gente que nos está ayudando; de las más de cuarenta toneladas que hemos enviado, el 85% ha sido desde España".

Durante la conversación con Antonio Hueso, también hay momentos más dulces. A lo largo de su estancia en No sólo vengo a hablar de mi disco, Carlos Baute recibirá más de una sorpresa y contará cómo es su relación con sus fans. "Una vez una niña me dijo: 'tú música es mi quimioterapia, no sabemos hasta dónde llegamos con nuestra música'. Baute tiene claro que sus seguidores son lo más importante: "estaré aquí hasta que ellos quieran, después me iré a la parte de atrás que también me gusta".