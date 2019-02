Mónica Naranjo desvela a Pablo Motos su mayor desastre sexual: "Me dijo que era un marimacho" Ecoteuve.es 28/02/2019 - 23:50 0 Comentarios

La cantante habla de su nuevo programa de sexo de Telecinco en 'El hormiguero'

Mónica Naranjo está de vuelta en la televisión. Tras visitar Sábado Deluxe un día después de que Mediaset anunciara que había comprado los derechos de su programa sobre sexo, la cantante ha acudido a El hormiguero de Antena 3.

A pesar de ser la competencia, Pablo Motos sí se ha referido sobre el proyecto aunque sin mencionar el título: "Has hecho un programa de sexo que se va a emitir en otra cadena que no podemos decir y que rima con cinco".

Naranjo ha respondido que se le quitaron todos los "males" porque coincidió con la ruptura con su expareja. Después ha entrado en materia: "Qué poco sabemos de sexo. Yo que pensaba que era la diosa del sexo y no tenemos ni idea. Estamos muy verdes".

A continuación, la que fuese jurado de OT 2017 ha contado al presentador su mayor desastre sexual: "Un día estaba en pleno momento de pasión, yo estaba arriba y él abajo. Y yo veía que estaba cabalgando pim pam pim pam y, de repente, vi que se iba escurriendo por la cama y se iba cayendo".

"Total que me levanté, lo cogí, lo metí en el centro de la cama y se acabó el rollo. Me dijo: 'es que eres muy masculina'. Se quedó tipo muñequita diciendo 'es que no se puede ser más marimacho que tú', contó entre risas.

Y aunque no ha llegado a tal nivel de atrevimiento, Pablo Motos ha desvelado que una vez una chica le eructó justo cuando le estaba dando un beso: "Lo llamo el Louis Armstrong, que te hace en los mofletes...". "¡Qué asco!", sentenciaba Mónica.