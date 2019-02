La bronca de Malú en 'Sálvame', al detalle: no quería que Jorge Javier ni los colaboradores se acercaran a ella Ecoteuve.es 28/02/2019 - 19:31 0 Comentarios

David Valldeperas cuenta lo que ocurrió en una de sus peores tardes al frente del programa

"Nunca llegué a descubrir si eran peticiones de ella directas o era la propia representante"

Este jueves, los espectadores de Telecinco han sabido más detalles del "pollo" que montó Malú cuando visitó Sálvame para promocionar La Voz. El programa desveló la bronca este lunes. La artista la "lió una muy gorda", en palabras de Mila Ximénez, al haber "puesto unas exigencias que no se aceptaron".

Pues bien, David Valldeperas, uno de los directores más populares del formato de Mediaset ha contado lo que sucedió en esa tarde, "una de las peores" que recuerda: "Después de muchos meses, conseguimos que Malú estuviera en el plató. Cuando empezamos el programa, queríamos cebar su actuación y, entonces, se acercó su representante y me dijo: Malú solo va a cantar. Ni Jorge ni ninguno de los colaboradores pueden acercarse a ella".

De esta forma, la cantante madrileña, noticia por ser pareja de Albert Rivera, aparecería directamente en el centro del plató con el equipo del programa apartado a un lado. "Yo le dije: '¿Perdona?' 'Es que si no, no canta', me dijo la repre. Y le contesté: 'Si no canta y pone esas condiciones ya puedes decir a producción que prepare los coches para llevarse a los músicos y a ella".

"Le gustaba nuestra ventana, pero sin nosotros", añadía Corredera al relato del director. "A mí me sentó fatal y pedí que se fueran", ha recordado Valldeperas. En ese momento, el responsable de Sálvame empezó a recibir llamadas de los jefes de Mediaset, dado a que Malú era una de las estrellas de la cadena por el concurso: "Yo, obviamente, intenté explicar la razón por la que quería que se fuera".

Finalmente, Malú entró en razón y aceptó las condiciones que le pidió el programa y la cantante vio vídeos y fue presentada por Jorge Javier: "Creo que hubo negociaciones más arriba con la representante". "Lo que nunca llegué a descubrir si eran peticiones de ella directas o era la propia representante", ha terminado. [VÍDEO]