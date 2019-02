Los Jonas Brothers se suben al 'Carpool Karaoke' de James Corden tras el 'bombazo' de su regreso Ecoteuve.es 28/02/2019 - 17:24 0 Comentarios

El trío cantará en 'Carpool Karaoke' para celebrar su regreso a la música

Es la noticia del día: los Jonas Brothers están de vuelta. Tras seis años de silencio musical como trío, este 1 de marzo lanzan una canción. Para promocionar su regreso, los tres hermanos de New Jersey estarán en The Late Late Show with James Corden, donde se subirán al coche del presentador para cantar en 'Carpoool Karaoke'.

Sucker es el título de la canción con que los Jonas Brothers regresarán a primer línea de los escenarios. La noticia saltaba esta semana en algunos medios de comunicación, pero no ha sido hasta este jueves cuando los tres jóvenes han mostrado la portada de su single en su cuenta oficial de Instagram.

Los tres han tomado durante estos seis años caminos distintos. Kevin Jonas, el hermano mayor, ha aprovechado el parón para dar comienzo a su vida familiar y tener dos hijos; Joe Jonas y Sophie Turner ataban los últimos cabos de su boda tras una bonita pedida de mano, y, por su parte, el hermano menor, Nick Jonas, sí ha oficializado su matrimonio con Piranka Chopra.

Joe Jonas ha sido el miembro de la banda que menos ha dejado de lado la música durante estos años. En 2015, creó la banda DNCE, creadora del exitoso Cake by the ocean.