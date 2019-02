Aurah Ruiz ('GH VIP') desvela la verdad de sus operaciones estéticas: "Mi hermano me pagó el aumento de pecho" Ecoteuve.es 28/02/2019 - 17:17 0 Comentarios

La canaria resuelve la dudas sobre el temas de sus "bobbies" en su videoblog de Mediaset

Aurah Ruiz sigue dando mucho que hablar por sus vídeos en su canal de Mtmad, Original Aurah. Si hace unas semanas, daba un portazo a la relación con Suso y se resignaba por Jesé, ahora la canaria ha resuelto las dudas a sus seguidores sobre los retoques estéticos que se ha hecho.

"Hoy vamos a hablar de las bobbies: ¿cuánto tengo de pecho?, ¿con quién me ha operado?, ¿hace cuánto me lo puse?, ¿por qué me lo puse?", empieza a decir la exconcursante de GH VIP 6 que después presume de atributos: "No tengo ningún problema en decirlo, es más, la base viene de fábrica. No soy de plástico, soy de carne y hueso, señores".

Después de afirmar que está a favor de los retoques estéticos "siempre que se sienta satisfecha de sí misma", la extronista cuenta que se operó el pecho a los 24 años: "Me encantaba entrenar todo el día y fui perdiendo las bobbies y a los tres meses me miré en el espejo y no tenía pecho".

"De repente, me entró la necesidad de operarme el pecho porque yo veía a todas mis amigas operadas", explica Aurah que, sin embargo, acudió al peor sitio posible: "Era como una clínica clandestina. Te cobraba bastante menos. El problema era que si tenías alguna clase de problema no podían intervenirte para socorrerte", cuenta reconociendo que fue muy "inconsciente".

Cuando se lo contó a su madre esta se asustó: "Amenacé con que iba a hacerlo y que iba a tener mi pecho por 2.000 euros y mi hermano me pagó la operación en un cirujano dedicado y experto". Cuando salió del quirófano y se tocó sus pechos, la primera frase que dijo fue: "Que pequeñitas, quiero más". Al día siguiente, las vio "enormes". [VÍDEO]

Las otras operaciones de Aurah Ruiz

Aunque la exconcursante de GH VIP 6 solo ha pasado una vez por el quirófano, Aurah admite que se ha hecho otros retoques estéticos en su rostro: "Me he pinchado en los labios varias veces. También tenía una pequeña bolsa más acentuada, aunque solo me pinché una vez y se me quitó gracias a Dios". Aun así, la canaria le gustaría hacerse una liposucción o una marcación abdominal