El gesto de Celia Villalobos con Ana Rosa por salir en su defensa: "Te lo agradezco de corazón"

La popular fue abucheada por colectivos feministas a la salida de la Junta de Andalucía

"Ha sido feminista toda su vida, no se merece esos abucheos", dijo la presentadora

El pasado mes de enero, Ana Rosa salió en defensa de Celia Villalobos en su programa después de que la popular fuera increpada a la salida del discurso de investidura de su compañero Juan Manuel Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía. Colectivos feministas la gritaron "fascista" y "vividora".

"A mí me pareció fatal que Celia Villalobos se le abucheara a su llegada al Parlamento andaluz. Ella ha ido feminista toda su vida ha defendido a las mujeres toda la vida, incluso en contra de su partido", dijo la presentadora de Telecinco condenando lo sucedido. "No utilicemos políticamente a las mujeres y al movimiento feminista".

Este jueves, la política ha aprovechado su entrevista en El programa de Ana Rosa para agradecer a la periodista su apoyo. "En primer lugar te quiero dar las gracias porque cuando me hicieron una especie de persecución me defendiste y te lo agradezco de corazón", ha empezado diciendo.

"Siempre he defendido el papel de la mujer en la política, creo que queda mucho por hacer, que estamos entrando muchas mujeres en trampas que no nos llevan a nada", ha dicho después diciendo que se va porque "no le gusta la política que se va a hacer en la próxima legislatura": "A mí me gusta la negociación y el diálogo y esto no va a ser la norma".

Quintana ha recordado que Villalobos ha sido "un verso libre del Partido Popular en el sentido que ha defendido sus propias creencias respecto al feminismo. Celia ha sido una feminista de toda la vida e, incluso, sobre el aborto se ha saltado la disciplina del partido". Y es que la todavía diputada se ha manifestado en contra de Pablo Casado sobre el aborto. [VÍDEO]