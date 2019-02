Drama en 'Maestros de la costura' con la doble expulsión de Saray y Alejandro Ecoteuve.es 28/02/2019 - 11:05 0 Comentarios

El talent de TVE se carga de golpe a dos concursantes en su noche más tensa

Maestros de la costura vivió este miércoles su noche más dramática en un programa en el que también consiguió el mejor dato (13%) de su segunda edición en TVE. Tras la gala de la semana pasada, en la que el jurado indultó a los concursantes, el talent expulsó en esta ocasión a dos participantes de una misma sentada.

En la primera prueba, que acarreó la primera eliminación del programa, los jueces propusieron a los aprendices realizar un vestido de flamenca con ayuda de concursantes de la primera edición: Eduardo, Luisa, Pa, Jaime, Anna, Vanessa y los gemelos Sergio y Vicente regresaron al taller de TVE.

En esta primera presentación, el jurado destacó el trabajo de Saray, mientras que criticó duramente el de Alejandro. El joven se convirtió en el primer expulsado de la noche y se despidió de sus compañeros entre lágrimas.

Tras un segundo reto en el que estalló la guerra por culpa de una chaqueta militar, Saray, Rosa, Sergio y Lara se enfrentaron a una igualada prueba de eliminación. El programa propuso a los concursantes romper barreras de género en la moda creando prendas masculinas a partir de vestidos de mujer.

Saray tomó demasiados riesgos y no le dio tiempo de terminar un peto de estilo tejano. Sergio también fue criticado por el jurado por hacer una prenda "pretenciosa con fallos en las costuras, solapas y forro". "El aprendiz que no sigue en Maestros de la costura es Saray", aseguraron Caprile, Escoté y Palomo, que no perdonaron a la que fuera repescada hace dos semanas. Sin embargo, la joven no se fue de vacío, sino con una oferta de María Escoté debajo del brazo: "Has evolucionado muchísimo y tus ideas son maravillosas".