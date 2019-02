La crítica de Mamen Mendizábal a 'Sálvame' desde 'El Hormiguero': "No hacen periodismo" Ecoteuve.es 28/02/2019 - 10:23 0 Comentarios

La presentadora de 'Más vale tarde' cargo contra su forma de frivolizar la actualidad

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Mamen Mendizábal. La periodista acudió a El Hormiguero para hablar de su labor al frente de Más vale tarde y Scoop, los dos programas que presenta actualmente en La Sexta. El valenciano aprovechó la ocasión para pedirle a su invitada que hiciera un análisis del momento que atraviesa su profesión.

Mendizábal quiso hacer entonces una importante separación: "No todo es periodismo. En el tema de los sucesos dicen que el periodismo comete excesos. Sálvame no es periodismo. O los programas que tratan la actualidad de una forma frívola no hacen periodismo, hacen televisión y la televisión es muchas cosas: entretenimiento, investigación, informativos...", empezó diciendo en una clara alusión al tratamiento que se ha hecho de casos como el del pequeño Julen en televisión.

"No toda la televisión es igual, ni todo el periodismo es igual. Yo creo que tenemos que reivindicar lo que hacemos en La Sexta, que es actualidad, periodismo, información rigurosa en la que nos dejamos la vida", siguió defendiendo sacando pecho por su cadena.

Al mismo tiempo, la periodista cargó contra las 'fake news' que se generan desde la misma comunicación política: "El 60% de lo que dicen está basado en una mentira y es nuestra misión desmontarlo. A los políticos hay que pasarles un VAR. Tenemos que estar muy preparados para que no te la cuelen" , advirtió.

"Es una semitrola. Para que algo tenga apariencia de verdad, tiene que tener un componente de verdad. Pero tiene que tener una base que es mentira. Tú puedes decir que hay cincuenta mil inmigrantes como dice VOX. No saben de dónde sale el dato. Pero de tanto repetirlo, el mensaje ya ha calado. A través de la repetición de falsedades consiguen que se convierta en verdad. Y como va a un público que quiere creer eso, lo dan por bueno", aseguró Mendizábal.

"Nuestra profesión se juega mucho. El periodismo no ha perdido esa batalla. Seguimos teniendo un papel importante en la sociedad. Seguimos teniendo credibilidad. Aunque también hemos perdido porque algunos medios o periodistas se han vendido al poder. Pero en el momento en el que no te casas con nadie, el público sabe lo que es el buen periodismo", sentenció.