Los temores de Jorge Javier sobre su aspecto físico: "Me avergüenza verme en fotos con kilos de más" Ecoteuve.es 27/02/2019 - 17:15 0 Comentarios

El presentador de 'GH DÚO' se abre en canal y habla sobre su traumática relación con la comida

A Jorge Javier no le pueden estar yendo mejor las cosas a nivel televisivo. El presentador comenzó el curso con sobresaliente gracias a GH VIP 6, ahora disfruta con GH DÚO y en el horizonte, se acerca Supervivientes 2019, otro bombazo seguro para Telecinco. Sin embargo, hay algo que le atormenta: la "insana relación con el peso y la comida".

Pese a que el catalán muestra una bonita figura con unos cuantos kilos de menos,Jorge se ha abierto en canal y ha hablado en su blog de Lecturas sobre su traumática relación con la comida y el miedo a mantener la figura: "Cuando me preguntan sobre el tema, intento echar mano del humor y relativizar, pero la verdad es que es un tema que me hace sufrir".

Dice estar en su "mejor momento" después de años "luchando contra los kilos". Sin embargo, afirma que no le provoca alegría, sino que su inquietud aumenta: "Me siento obligado a no bajar la guardia, a no relajarme, a no permitirme un exceso porque entiendo que me pasará factura", escribe.

El presentador cuenta que cuando la gente del público le dice que delgado está, se lo toma como "una advertencia": "Para lo que ellos es un piropo para mí es un motivo de alarma porque siempre aparece una amenazadora voz en mi interior que me recuerda que vaya con cuidado".

De hecho, Jorge Javier desvela que le da temor verse en las fotos de su pasado: "Cada vez que en plató ponen imágenes mías con esos kilos de más, tengo que apartar la vista. Soy incapaz de verlas, me avergüenzan".

Por último, dice que los períodos de vacaciones le resultan muy difíciles: "Me genera ansiedad no controlar lo que como". De hecho, durante su tiempo de descanso en Brasil, cuenta que pasaba todos los días a pesarse en una farmacia. "No es fácil la relación con tu físico y menos si tu imagen es de dominio público".