José Pinto, el concursante que fue readmitido en 'Saber y ganar' por un fallo histórico del programa de La 2

Un enunciado erróneo de una de las preguntas provocó la eliminación del salmantino

Valentín reveló en 'El hormiguero' que le fichó para '¡Boom!' tras verle en el concurso de La 2

José Pinto, el exintegrante de Los Lobos de ¡Boom!, ha fallecido este martes a los 57 años de forma repentina. El salmantino llegó al concurso de Antena 3 después de su paso por Saber y ganar, de Jordi Hurtado. "Me alucinaba cuando le veía y le escribí una carta a su pueblo", dijo recientemente Valentín, otro de los miembros del grupo.

El paso del ganadero por el mítico concurso de La 2 estuvo marcado por su expulsión injusta en noviembre de 2016 tras un error cometido por el programa. Por entonces, José Pinto cayó al perder El Duelo contra uno de sus compañeros después de 91 tardes.

Jordi Hurtado preguntó cuál fue la Conferencia tras la II Guerra Mundial en la que se fijaron las represalias contra Japón y a la que acudieron Churchill, Roosevelt y Stalin. El concursante contestó "la Conferencia de Yalta", pero la supuesta respuesta correcta era "la de Postdam". Al cometer este fallo, Pinto fue enviado a El Reto, siendo eliminado al no acertar la palabra "solapar".

Sin embargo, los seguidores más acérrimos de Saber y ganar se movilizaron para denunciar un error en el enunciado de la pregunta. De esta manera, se evidenciaba que a la Conferencia de Postdam no asistieron ni Churchill ni Roosevelt, lo que provocó la confusión del concursante. Así pues, el programa tomó medidas y tras revisar la pregunta, terminó reconociendo el error y decidió readmitir a José Pinto en el programa.

"En estos tiempos que corren no solemos admitir nuestros errores. Pero aquí se ha reconocido un error y se pretende subsanar, lo cual dice mucho de este programa y de esta casa", declaró orgulloso José Pinto al regresar al concurso.

Jordi Hurtado, destrozado por la muerte de José Pinto

El fallecimiento de José Pinto a causa de un infarto ha sido lamentado por distintos personajes de la televisión, entre ellos, Jordi Hurtado, que ha publicado un vídeo al borde de las lágrimas.

"Nos has hecho una putada, José, porque te queremos. Has sido increíble aquí, no sólo por tus conocimientos, sino por tu alegría. Por su éxito en Saber y ganar y en otras cadenas, la gran familia en Saber y ganar siempre te recordará", ha dicho el presentador de Saber y ganar.