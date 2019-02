Jordi Hurtado, roto de dolor por la muerte de José Pinto, de '¡Boom!': "Es una gran putada" Ecoteuve.es 27/02/2019 - 14:41 0 Comentarios

El fallecimiento repentino de José Pinto, ex concursante del equipo de 'Los Lobos' de ¡Boom!, ha sido lamentado por distintos personajes de la televisión, entre ellos, Jordi Hurtado. José Pinto fue concursante de Saber y ganar durante 91 programas. El presentador del mítico concurso de La 2 se ha mostrado muy afligido por ello: "En una palabra, es una putada".

La cuenta de la segunda cadena de TVE ha publicado un vídeo en el que el presentador de Saber y ganar dice que "quisiera estar hablando de noticias alegres, de premios o de buenas audiencias, pero, como sabéis, nos ha dejado José Pinto. Es, en una palabra, una putada". En este momento, a Jordi Hurtado se le quiebra la voz de la emoción.

"Nos has hecho una putada, José, porque te queremos. Has sido increíble aquí, no sólo por tus conocimientos, sino por tu alegría. Por su éxito en Saber y ganar y en otras cadenas, la gran familia en Saber y ganar siempre te recordará", finaliza Jordi Hurtado.

El que fuera concursante de ¡Boom! hasta el pasado mes de diciembre protagonizó en Saber y ganar uno de los momentos más recordados de su larga trayectoria: en noviembre de 2016, fue expulsado injustamente por un error del programa tras 91 tardes y, tras las quejas de los seguidores del concurso de La 2, fue readmitido.

Hoy hemos conocido la triste noticia de la muerte de Jose Pinto que fue durante tanto tiempo parte de la familia de #saberyganar. DEP pic.twitter.com/gdcqMoKgKZ — La 2 (@la2_tve) 27 de febrero de 2019

Los presentadores de Antena 3, tristes por la pérdida de José Pinto

Han sido muchos los rostros conocidos que han lamentado la pérdida del concursante del equipo de 'Los Lobos' de ¡Boom!.

La cuenta de Antena 3 ha sido de las primeras en dar el pésame a amigos y a familiares, a la que luego se han sumado otras figuras de Atresmedia, como Sandra Golpe o Josep Pedrerol. Por el momento, ninguno de sus compañeros se ha pronunciado sobre la triste noticia.

Desde Atresmedia lamentamos el fallecimiento de José Pinto, ex miembro de Los Lobos (@boomA3). Siempre recordaremos con cariño su paso por el concurso de @antena3com. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a todo el equipo de Los Lobos. pic.twitter.com/kuY9V8WZRC — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 27 de febrero de 2019

Fallece José Pinto, el ganadero salmantino que formó parte de "Los Lobos" en @A3Boom



Descanse en paz pic.twitter.com/EYI11DEPj5 — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) 27 de febrero de 2019