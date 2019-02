Celia Villalobos se enzarza con Carme Chaparro: "Hágame otra pregunta, no me siga hablando del mismo tema" Ecoteuve.es 27/02/2019 - 12:40 0 Comentarios

Tensa entrevista de la presentadora de 'Cuatro al día' a la popular por el aborto

Celia Villalobos protagonizó una tensa entrevista con Carme Chaparro este martes en Cuatro al día. La popular, que anunció la semana pasada su retirada de la política, se enzarzó con la presentadora de Mediaset por el tema del aborto.

La conversación empezó ya mal cuando Chaparro la preguntó por la petición de la Fiscalía de tres años y tres meses de cárcel por la falsificación de su máster, algo que Villalobos no valoró y dijo con su habitual tono: "Por cierto, todavía no ha salido la sentencia de los ERES, estamos esperándola. Que afecta a dos presidentes de la comunidad autónoma andaluza".

"Pero cuando salga, le aseguro que hablaremos en este programa", volvió a decir la presentadora a lo que la entrevistada volvió a responder: "Entonces vamos a esperar a que acabe el juicio de la señora Cifuentes y hablamos". "Pero la petición de la Fiscalía ha ocurrido esta mañana y era noticia", zanjaba Chaparro el tema.

Con el ambiente caldeado, la conversación giró hacia el aborto. "Usted ha dicho que Pablo Casado no ha mentido, pero dijo que su hijo nació con cinco meses y que en ese plazo aquí en España es libre abortar y no es así, solo se puede abortar hasta las 14 semanas", dijo Chaparro a lo que Villalobos espetó muy molesta: "Si usted quiere intervenir en la vida de privada es libre, yo no".

"No, no. Yo lo que digo es que él dijo eso", se reafirmó la periodista a lo que la diputada popular volvió a insistir: "Usted tiene derecho a lo que considere oportuno. Si no le importa, le pido que respete lo que yo pienso". En vistas a continuar el tema, Villalobos cortó por lo sano: "Hágame otra pregunta, pero no me siga hablando del mismo tema porque el señor Casado ha tenido la vida ha tenido y yo se la respeto. Yo hablo de mi partido, del Partido Popular". [VÍDEO]