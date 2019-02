Mercedes Milá vs Luka Modric: el parecido razonable más loco de 'La resistencia' de Broncano Ecoteuve.es 27/02/2019 - 11:25 0 Comentarios

La periodista se toma con humor la comparación con el futbolista del Real Madrid

Mercedes Milá se tomó con mucho humor la comparación que le hizo La resistencia de David Broncano con Luka Modric. La presentadora visitó el programa por Scott & Milá, que supone su regreso a la televisión. A la cita, la "cheñora" acudió con su "perrete", como hizo en su día Blanca Suárez.

La periodista fue directa y pronto se indignó con el humorista porque La resistencia promocionó su entrevista sacándole un parecido con el futbolista del Real Madrid y último Balón de Oro. La cuenta de Twitter escribió "Qué grande Luka Modric, merecidísimo premio The Best. Excelente presentadora, mejor futbolista".

"Me habéis dado caña en las redes sociales. Me habéis dicho que apestaba a dinero y me habéis comparado a un futbolista, Modric", empezó diciendo Mercedes Milá mientras la realización ponía una imagen del croata. "Yo no caía en quién era Modric, luego me lo han enseñado y he estado a punto de traer una cinta negra para la cabeza pero luego me he dado cuenta que tengo demasiadas canas. A punto he estado".

Excelente presentadora, mejor futbolista https://t.co/eZM35411SO — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 26 de febrero de 2019

Del dinero al "chanchullo" de Mercedes Milá

La veterana presentadora no dio una cifra exacta de cuánto dinero tiene en el banco, pero sí afirmó ser "multimillonaria" y que le había tocado dos veces la lotería.

Por último, Milá confirmó a Broncano que fue la 'directora' de la revista futbolera Don Balón: "Esto es verdad. Bueno, era falso porque era un grupo de gente que les gustaba mucho el fútbol pero que no eran periodistas. No tenían carnet y yo sí, entonces me lo compraron".

"Me dijeron: '¿Nos prestas tu carnet para que podamos trabajar y tú figuras como directora, pero no haces nada?' Entonces yo dije que sí porque a ellos les decía que sí a todo porque eran los que me iban a dar trabajo en radio y televisión", dijo para que la metieron "en un lío" porque "me denunciaron por una portada y tuve que ir a los juzgados".

Youtube Video