La divertida anécdota de Anna Simon con Messi en el ascensor del aeropuerto de Barcelona Ecoteuve.es 26/02/2019 - 19:31 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' bostezó en la cara del futbolista argentino del Barça

Zapeando invitaba este martes a sus espectadores que contaran en redes sociales si había vivido alguna anécdota con algún personaje famoso. Anna Simon ha sorprendido a Frank Blanco revelando un divertido y fugaz episodio que vivió con el crack del Barça Leo Messi.

Ocurrió un día muy temprano en el ascensor del aeropuerto. "Yo estaba bostezando, pero ¿tú sabes de esos bostezos que se te desencajan la cara? Y se abrió la puerta", contaba la colaboradora simulando el momento.

Y, de repente, apareció el delantero argentino acompañado de su mujer Antonella Rocuzzo. "Y entonces pensó que te lo ibas a comer", respondió con guasa el presentador.

Ana Morgade también vivió su particular 'tierra, trágame' en un tren. "Una vez me pedisteis que hiciera un vídeo volviéndome loca", empezó a relatar. "Empece a grabarme y a chillar un montón, lo terminé, me giré y todo el vagón me estaba mirando". Lo curioso que allí se encontraba Gerard Piqué.