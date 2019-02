Terelu Campos vuelve a Telemadrid para hablar de Raphael en 'Huellas de elefante', el nuevo programa de Goyo González Ecoteuve.es 26/02/2019 - 19:10 0 Comentarios

La periodista ya ejerció de madrina en el estreno de 'Aquí hay madroño'

El regreso de Terelu Campos a Telemadrid será una realidad este miércoles. La presentadora intervendrá en Huellas de elefante, el nuevo programa de grandes biografías que presenta Goyo González y que su estreno girará en torno del cantante Raphael.

La colaboradora de Sálvame ya regreso a la cadena autonómica para ser la madrina de Aquí hay madroño, el programa de crónica social que estrenaron Carmen Alcayde y David Valldeperas a finales de junio en 2018. Fue antes de que le diagnosticaran su nuevo cáncer de mama.

Junto a ella, Telemadrid ha citado también al periodista Ángel Antonio Herrera, la escritora Marina Castaño y el biógrafo del artista de Linares, Luis del Val.

Raphael, un artista irrepetible

Nacido pobre y en Linares, Rapahel vino a Madrid, llegó a mendigar para sobrevivir y a vivir en una habitación en un pequeño piso en el madrileño barrio de Carabanchel. A los 22 años sacó su primer disco y desde ahí su carrera ha sido un constante ascenso hasta lo más alto. Volvió a nacer cuando recibió un hígado nuevo en un trasplante en 2003.

La vida de Raphael comienza en Linares, Jaén. Rafael Martos Sánchez nace en esta localidad jienense el 5 de mayo de 1943 como el tercero de cuatro hermanos. Aunque solo nueve meses después, los Martos se mudarían a Madrid. Son una familia más de emigrantes entre las muchas que llegan a la capital durante la posguerra.

Con 9 años viaja a Salzburgo, Austria, para participar en un festival de coros. El pequeño Falín, como le llaman en casa, logró allí el premio a la mejor voz infantil de Europa. En julio de 1962 es el gran triunfador del Festival de Benidorm. El jurado, del que forman parte la actriz Carmen Sevilla y su marido Augusto Algueró, se queda impresionado con la interpretación de Raphael.

Ningún asistente había visto antes algo parecido. En 1966 y en 1967 representó a España en el festival de Eurovisión con las canciones Yo soy aquél y Hablemos del amo", respectivamente. Queda séptimo la primera vez y sexto la segunda. No gana, pero como cuenta él mismo años después, Raphael vuelve a España como un héroe nacional. Tras su paso por Eurovisión, su fama traspasa todas las fronteras y graba Yo soy aquel en inglés, italiano, alemán y francés.

Su nombre no sólo interesa a las discográficas, el cine también lo reclama. Tras el rodaje de su primera película Cuando tú no estás, llega Al ponerse el sol, un auténtico éxito. Raphael recorre toda España durante su estreno. Según sus propias memorias, la prensa valora el éxito del filme de una manera muy particular: dependiendo de las puertas de cristal que rompan sus fans.

A estas aturas el nombre de Raphael es conocido en el mundo entero. Prácticamente no pasa tiempo en España. América también se rinde ante él. Tenía sólo 25 años cuando toda la prensa de Nueva York refleja en sus páginas el éxito de Raphael en dos noches consecutivas en el mítico Madison Square Garden. La crítica norteamericana define al cantante como una mezcla entre Bob Dylan, Elvis Presley y Tom Jones.

Raphael, protagonista indiscutible de portadas y eventos, también fue el centro de titulares polémicos que ponían de relieve su enemistad con otro gran artista español: Julio Iglesias. La prensa también se hacía eco de los cruces de insulto entre ambos cantantes, enemistad que sellaron con un emotivo abrazo tras más de diez años sin hablarse. El clan Flores al completo fue testigo de la reconciliación durante una gala en Miami.

El 11 de abril de 2018 recibió, de la mano de Manuela Carmena, el título Hijo Adoptivo de Madrid junto a Pedro Almodóvar. Hoy Raphael tiene 75 años y lo ha conseguido prácticamente todo. 350 discos de oro y 50 de platino, un disco de uranio, un museo a su nombre, centenares de galardones internacionales y nacionales Su matrimonio con Natalia Figueroa, que dura casi 5 décadas, le ha dado 3 hijos, y con el tiempo han venido 8 nietos