Sergio, el chico del palillo en el DNI, fracasa en 'First Dates' pero sigue buscando "mozas" Ecoteuve.es 26/02/2019 - 10:00 0 Comentarios

El joven recibió calabazas de Itziar, que le rechazó casi desde el comienzo

Sergio se hizo muy popular hace unas semanas por convertirse en la primera persona que consiguió aparecer con un palillo en la boca en la foto de su DNI, algo que no está permitido.

Este lunes visitó el restaurante de First Dates para intentar encontrar el amor, aunque la jugada no le salió bien y no porque él no lo intentase.

Su cita fue Itziar, una chica que le gustó desde el principio y a quien intentó conquistar con sus mejores armas. Incluso se quitó el palillo de la boca para cenar, algo que no había hecho al principio de su encuentro mientras se tomaba algo en la barra.

A Itziar no le gustó Sergio y desde el comienzo se quejó de que era "de pueblo". La cita no salió bien, aunque él le llegó a invitar a León, y ella le acabó dando calabazas.



Sergio, sin embargo, no pierde la esperanza de encontrar el amor y llegó a hacer un llamamiento a todas las "mozas" que buscan novio y que quieren alguien como él.