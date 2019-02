El encuentro de Edurne y Kit Harington que ha revolucionado a los fans de 'Juego de Tronos' Ecoteuve.es 18:05 - 25/02/2019 0 Comentarios

La juez de 'Got Talent' coincidió con el actor de la serie de HBO en Old Trafford

Edurne ha revolucionado a los seguidores de Juego de tronos con una fotografía que se hizo con Kit Harington, el actor que interpreta a Jon Snow. La cantante española es fiel seguidora de la serie, que volverá a HBO el próximo 14 de abril con su octava y última temporada.

Edurne, pareja del portero David De Gea, y el intérprete son grandes seguidores del Manchester United. Este fin de semana quisieron disfrutar del encuentro que disputaban los 'Red Devils' contra el Liverpool en Old Trafford.

"Se acerca el invierno", titulaba la ex concursante de OT una foto que ya acumula más de 82.000 'me gusta' y más de 600 comentarios. También celebraba su encuentro con el actor en un Instagram Stories en el que lo mostraba en una pantalla con el texto de "Jon Snow is here!".

No es la primera vez que la jurado de Got talent coincide con algún actor de la ficción que terminará en abril de este año. El año pasado, David de Gea y ella se encontraron con John Bradley, el actor que necarna a Samwell Tarly, en una fiesta de gala del Manchester United.