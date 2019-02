Sergio, el chico del palillo en el DNI, salta a la televisión para buscar el amor en 'First Dates' Ecoteuve.es 17:05 - 25/02/2019 0 Comentarios

El joven leonés se hizo viral hace unas semanas por la imagen que 'coló' a la Policía

Sergio Álvarez se hizo popular hace unas semanas por ser la primera persona que había conseguido salir con un palillo en la boca en la foto de su DNI. Pues bien, el joven leonés da el salto a la televisión y este lunes protagonizará una de las citas de First dates para intentar encontrar el amor.

"Tengo la manía del palillo desde hace seis o siete años", explica Sergio en un adelanto del programa que Cuatro emite esta noche. "Hice una apuesta con mi tío, que me dijo que 'no había huevos' a salir en la foto del DNI con un palillo. Me atreví, la foto coló y se hizo viral", comenta orgulloso a una de las camareras de First dates.

"Me conoce toda España como 'El chico del palillo", cuenta en el bar de Cuatro mientras bebe una cerveza(con el palillo en la boca). "¡Pero quítatelo!", le dice Lidia Torrent, la camarera del espacio que presenta Carlos Sobera, mientras Sergio se ríe ante el comentario.

Lidia también quiso saber si se quita el palillo cuando besa a las chicas. "Hombre, si es en los labios, sí. Pero a veces he ido a dar dos besos y he pinchado a la chavala...".