El Bigotes insulta a Wyoming en la comisión de investigación del 'caso Taula': "Me quería cagar en su..." Ecoteuve.es 25/02/2019 - 15:30

Álvaro Pérez ha mandado un mensaje al presentador de La Sexta durante su comparecencia

"Estoy harto de que me saque en la tele", ha protestado antes de cerrar su intervención

Álvaro Pérez 'El Bigotes' ha sorprendido en su declaración en la comisión de investigación sobre la operación Taula en Les Corts para lanzar un duro insulto al Gran Wyoming, presentador de La Sexta, que ha dejado descolocados a los asistentes: "Me quería cagar en la puta madre de Wyoming".

'El Bigotes' ha respondido a través de videoconferencia a las preguntas que se le han formulado. La comisión de Les Corts investiga supuestos contratos de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Taula.

"Aprovechando que hay medios, quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes. Es algo que piensa casi toda España, pero no tiene la posibilidad de hacerlo", ha comenzado.



"Mi hijo muchas veces me pregunta por qué me sacan tanto en la tele si llevas dos años en la cárcel y estás tan callado...", ha dicho Álvaro Pérez, antes de precisar a quién estaba a punto de enviar un mensaje.

"Con cariño y respeto, con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele", ha protestado. "Pero con humor. Y quiero que me entienda".



En ese momento, y en medio del murmullo generalizado entre los presentes ante el insulto que acababa de lanzar al presentador de El Intermedio, la presidenta de la comisión ha dado por concluida su intervención.