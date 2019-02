El desnudo integral de Pol Badía con un mensaje para el Maestro Joao 25/02/2019 - 12:04 0 Comentarios

"Solo tú puedes ver todos los secretos que guardo en mi bola... de cristal"

Pol Badía (GH 17) y Maestro Joao (Supervivientes 2018) forman una de las parejas más sorprendentes que el universo de los realities de Telecinco ha dado en los últimos tiempos. Tan sorprendente que algunos han llegado a pensar que se trata de un montaje, aunque ellos siguen dando muestras de todo lo contrario.

Pol Badía ha colgado en sus redes sociales una foto desnudo en la que solo oculta sus partes íntimas con una bola de cristal.

"Solo tú puedes ver todos los secretos que guardo en mi bola... de cristal", dice Pol, en un claro mensaje al vidente Maestro Joao quien, por cierto, también se ha pronunciado en público sobre el amor que se tienen.

"Pol me lo demuestra cada día, cada minuto, cada segundo. Vestido, desnudo, cerca, lejos... lo adoro y solo pido que lo respeten a él, a mí que me destrocen, pero que le dejen a él que no se mete con nadie".

"Solo tú puedes ver todos los secretos que guardo en mi bola...... de cristal". ???? #Polao pic.twitter.com/r93HSlLiLh — POL BADÍA (@PolGH_17) 24 de febrero de 2019