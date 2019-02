Irene Villa se ríe de los chistes sobre su atentado: "Mi favorito es el de estadio Mestalla" Ecoteuve.es 25/02/2019 - 9:11 0 Comentarios

Acudió como invitada al Chester de Risto Mejide sobre el perdón

Irene Villa fue una de las invitadas este domingo en el programa Chester, que presenta Risto Mejide en Cuatro. Fue a hablar del perdón, al igual que Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer.

Irene Villa explicó cómo vivió el atentando que sufrió a manos de la banda terrorista ETA y cómo superó las secuelas físicas pero, sobre todo, psicológicas.

Una de las cosas que más sorprendió a los espectadores fue la forma que tuvo de abordar los numerosos chistes macabros que se hicieron en su día sobre ella y el atentado que había sufrido.

"No me importaron en absoluto", afirmó. "Tengo más miedo por mi hijo, que el otro día me dijo que iba a poner 'Irene Villa' en Internet". "Cuando estás viva y lo has superado, no te importan los chistes", insistió. "Ayuda a mitigar el dolor y contrarrestar cosas terroríficas que han pasado en el mundo".

Risto Mejide le recordó algunas de esas bromas, así como el chiste que hizo el concejal madrileño de Podemos Guillermo Zapata y otros que en su día se hicieron populares.



"Mi favorito no está. El de la mujer explosiva y Mestalla mi campo de fútbol favorito". "Me flipa que no te importen ¿Los perdonas?", preguntó Risto. "Hombre, claro. De hecho ya te digo que hay algunos que me gustan".



Irene Villa: "Tenemos que hacer a nuestro hijos inmunes al bullying"





El presentador explicó que los chistes negros pueden marcar a ciertas personas. "¿Qué necesidad tenemos de hacer chistes con la desgracia ajena? A alguno le puede hundir en una depresión".

"Pues por eso los padres tenemos que hacer a nuestros hijos resilientes e inmunes al bullying, al acoso o la crítica", contestó Irene Villa.