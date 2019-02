Paz Padilla felicita el cumpleaños a su hija con una foto 'hot' en su perfil de Instagram Ecoteuve.es 16:08 - 24/02/2019 0 Comentarios

La presentadora de 'Sálvame' muestra su lado más maternal en las redes sociales

Paz Padilla ha felicitado a su hija, Anna Ferrer, con una foto hot en su perfil de Instagram. La hija de la actriz cumple 22 años y su madre no ha querido perder la oportunidad de felicitarle con una emotiva imagen.

La presentadora de Sálvame ha mostrado su lado más materno con una instantánea que ha compartido a sus seguidores. Una foto desnuda en blanco y negro con una barriga de embarazada bastante pronunciada.

"Los miedos que tenía entonces desaparecieron cuando la vi, y nunca más volví a sentir ese vértigo, porque ella es perfecta", rezaba el texto que acompañaba la imagen.

Para la actriz su hija es primordial, cuando Anna pasó como becaria a los departamentos de Mediaset fue muy criticada por ser una "enchufada". Para Paz Padilla, como dijo en una entrevista para ECOTEUVE.ES, apoyará a su hija en lo que decida hacer: "Creo que yo ya he hecho la labor que tenía como madre. Mi mejor herencia ha sido unos buenos estudios, a partir de aquí, que haga lo que quiera. Yo no me voy a meter en su vida, lo que ella decida estará bien hecho. Si quiere ser 'influencer', estupendo".