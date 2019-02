Mónica Naranjo en 'Sábado Deluxe': "Probé la viagra femenina y me puse como una burra" Ecoteuve.es 14:41 - 24/02/2019 0 Comentarios

Durante su entrevista dejó varias confesiones sobre su vida sexual que nadie se esperó

Mónica Naranjo estuvo en plató de Sábado Deluxe para explicar su nuevo programa en Mediaset Mónica y el sexo. Durante su entrevista dejó varias confesiones sobre su vida sexual que nadie se esperó.

La nueva docuserie se produce en un momento vital para Mónica: después de 16 años de relación sentimental, se ha separado de su pareja y se dispone a vivir una nueva etapa como soltera. Para ello, ha decidido reunir a sus amigos más íntimos y compartir con ellos cómo está viviendo el proceso, desde los sentimientos típicos del duelo que supone romper una relación larga hasta su deseo de recuperar la ilusión, vivir nuevas experiencias y redefinirse a sí misma.

"La idea de hacer un programa como este vino porque yo quería hacer un programa de cómo la vida sexual que lleva tanto tiempo junta, nunca pensé que me iba a separar", confesó Mónica delante de los colaboradores y Jorge Javier.

Ante las preguntas sobre qué es lo más excitaba a la cantante esta reveló un confesión que dejó a los colaboaradores muy sorprendidos. "Probé la viagra femenina", aseguró Mónica. "¡En serio! y qué tal", le pregunto asombrosa Lydia Lozano.

"Me puse como una burra", dijo entre risas Naranjo. La cantante explicó que tomó la viagra femenina natural en la que el hombre que se la vendió le dijo que los efectos aparecerían en 76 horas. Mónica explicó que le hizo efecto durante cuatro horas de las cuales pasó bailando bachata.

La cantante también confesó que tuvo "relaciones con señoras que me han querido muchísimo, y yo a ellas". Pero eso no fue todo porque también aseguró que "la gente pensaba que era un hombre" porque le buscan la nuez para comprobar si era o no una mujer.