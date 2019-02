Kiko Rivera confiesa sentirse preocupado por su nominación tras escuchar gritos en el exterior Ecoteuve.es 13:53 - 24/02/2019 0 Comentarios

El hijo de la tonadillera revela estar pasándolo mal por su primera nominación en solitario

"No fue una noche bonita, me llevé 11 puntos", dijo Kiko Rivera en el confesionario. Pese a que rivera aseguró que estaba tranquilo "que pase lo que tenga que pasar, para mi ya es un logro". Lo cierto es que ahora se muestra muy preocupado por su posible expulsión.

Un grupo de seguidores de GH DÚO se acercó hasta las instalaciones de la casa de Guadalix para trasladar sus opiniones a los concursantes. Estos seguidores gritaron que Kiko Rivera fuera el expulsado.

Estos gritos han "rayado" al concursante que expresa sentirse agradecido por la oportunidad que le brindó el programa de Telecinco. "Gracias por esta segunda oportunidad, me habéis cambiado la vida, arrastraba unos problemas económicos que por estar aquí se han solucionado", confesó Kiko.

Y alegó que no quería marcharse del reality porque "no me gustaría dejar a Irene sola aquí, ella ya echa mucho de menos lo que tenemos fuera y si también me tiene que echar de menos a mi..."