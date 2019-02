Tamara Gorro pone en apuros a Emma García al preguntar si es más feliz en 'Viva la vida' que en 'Myhyv' Ecoteuve.es 11:48 - 24/02/2019 0 Comentarios

Emma García respondió a la pregunta que se hace todo el mundo desde que está al frente de 'Viva la vida'

Tamara Gorro estuvo en Viva la vida para presentar su nuevo libro. Aprovechando su visita le hizo una pregunta a Emma García que todo el mundo se estaba planteando. La presentadora del programa se sinceró sobre su nueva etapa al frente del programa.

El cambio de programa entre Toñi Moreno y Emma García fue tan inesperado que no dio tiempo a conocer las reacciones de las protagonistas. Tamara Gorro que estuvo en el espacio de Telecinco, quiso sacar provecho y preguntó sin tapujos a Emma García sobre su nueva vida televisiva.

La que fuera concursante de Mujeres y hombre y viceversa conoce muy bien a Emma García porque estuvieron varios años juntas en el programa de televisión. "Mírame, mírame que yo te conozco mucho mirándome. Emma es muy sincera", dijo Gorro sujetándole las manos a Emma.

"¿Eres más feliz en esta nueva etapa?", preguntó Tamara a Emma. La presentadora no se esperaba dicha pregunta y se notó cuando le lanzó una sonrisa nerviosa. "Lo he pasado tan mal en esta nueva etapa... ¡qué estoy tan feliz ahora! Me he puesto hasta nerviosa...", respondió Emma.

Tamara Gorro animó a Emma con un "muy bien" para posteriormente darse un abrazo y decirla que se alegraba por ella transmitiéndola su cariño por el momento difícil que tuvo que pasar Emma García.