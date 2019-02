Inés Arrimadas, criticada por rehuir una pregunta sobre Vox en 'La Sexta noche' Ecoteuve.es 12:46 - 24/02/2019 0 Comentarios

La líder de Ciudadanos en Cataluña evitó contestar a un posible pacto con el partido de Santiago Abascal

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, estuvo en La Sexta noche para hablar sobre su salto al Congreso. Los colaboradores aprovecharon su presencia para elaborarle todo tipo de preguntas. Inés Arrimadas respondió ,pero hubo una pregunta en concreto que la evadió y fue criticada por ello.

La líder de Ciudadanos acudió al espacio que presenta Iñaki López para explicar el porqué de esta decisión tan trascendente en su vida política.

Los periodistas que se encontraban en dicha entrevista, Gemma Robles y José Yélamo, aprovecharon su presencia para plantearle todo tipo de cuestiones. Inés Arrimadas las contestó, pero cuando la preguntaron sobre si pactaría con el partido ultraderechista de Vox, no quiso responder.

"¿Se sentaría en un Gobierno donde hubieran ministros de Vox?", preguntó Gemma Robles a Inés Arrimadas. "Nosotros vamos a salir a ganar en estas elecciones. Y hay que entender por qué nosotros hemos dejado muy claro, y vamos a hacerlo, con el partido de Pedro Sánchez y con el PSOE", respondió la líder de Ciudadanos.

"Sí, bueno, pero por eso no le preguntada", dijo Robles dejando claro que no había respondido a la primera preguntada planteada. Pero Inés Arrimadas interrumpió a la periodista porque quería dejar claro a la ciudadanía la decisión del partido para no pactar con el PSOE.

Iñaki López intervino el discurso de Inés Arrimadas al ver que seguía rehuyendo la pregunta: "¿Podría ser un gobierno progresista con ministros de Vox?". "Bueno yo no he planteado en ningún momento esa opción", le manifestó Arrimadas. La postura que tomó la líder de Ciudadanos en Cataluña fue comentada y muy criticada en Twitter.

Arrimadas: VOX tendrá que decidir si quiere seguir con un gobierno de PSOE, o apoyarnos a nosotros.



ZASSSSSSSSSS!!!!



Ya ha salido el GORDO!!!!!



#L6Narrimadas — Alber_ CV (@albertoertoo) 23 de febrero de 2019

-pactareis con Vox?

-pedro sanchez caca

-Pero pactara C's con vox?

-Quien vote al psoe provocara el apocalipsis#L6Narrimadas directa, clara — Corto Maltés (@wachugi) 23 de febrero de 2019

- ¿Pactará con Vox?



- La culpa es de Sánchez.



-No ha contestado a mi pregunta.



- No tenemos nada que hablar con Sánchez. #L6Narrimadas#lasextanoche — Zuleima (@marantepz) 23 de febrero de 2019