El líder de Vox, Santiago Abascal, niega (otra vez) una entrevista a Jordi Évole

El presidente de VOX vuelve a dar plantón a 'Salvados' por tercera vez consecutiva

Santiago Abascal, líder del partido de Vox, sigue rehuyendo a Jordi Évole. El programa de Salvados intentó contactar una vez más con Abascal, pero este se ha negado a participar en el programa de Évole.

Según El Confidencial, Salvados habría contactado en los últimos días con Vox para poder entrevistar a su líder. La respuesta por parte del partido político no ha variado y sigue siendo un "no" contundente.

No es la primera vez que Salvados ha recibido el "no" de la formación, cuando pasó la primera vez Abascal no dudó en atacar a Jordi Évole calificándole de "mamporrero". La formación verde ha defendido su postura alegando que la estrategia de comunicación del partido es "no conceder entrevistas para televisión que no sean en directo", como cuenta El Confidencial.

Con ello lo que pretenden desde el partido, es evitar que las palabras de los miembros de la formación no sean tergiversadas. Desde Vox añaden que los constantes insultos hacia el partido "nos hacen muy difícil poder colaborar con el programa".

La postura del partido que lidera Santiago Abascal seguirá siendo la misma, ya que "de momento, rechazamos la entrevista de Évole con Abascal o con cualquier otro dirigente del partido". Abascal ha dado plantón a Salvados por tercera vez consecutiva.