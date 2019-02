El brutal enfado de Monedero con Marta Flich en Cuatro: "¡Esto es una basura!" Ecoteuve.es 22/02/2019 - 19:53 0 Comentarios

El politólogo se enzarza en directo con la presentadora de 'Todo es mentira'

Marta Flich, presentadora de los viernes de Todo es mentira en sustitución a Risto Mejide, ha vivido un fuerte enfrentamiento en directo con Juan Carlos Monedero. El politólogo se enfadó con la periodista cuando en vez de preguntarle por el libro de Pedro Sánchez lo hizo sobre la crisis interna que sufre Podemos.

"Al igual que la política está llena de basura, los medios están llenos de basura. Creo lo que que estáis haciendo ahora mismo es una basura", soltó sin miramientos Monedero en una afirmación ante la que Flich decidió no quedarse callada. "O tienes una mala digestión o no encajas bien las críticas", le respondió la presentadora.

Monedero acusó al programa de engañarle a la hora de contar con él para hablar del mencionado asunto: "Me mientes cuando me dices que vamos a hablar de una serie de temas, que me dedico a preparar, y luego sacáis otros. Hay que ser honesto, no tengo problemas en hablar de esos temas, pero demuestra cierta perversión de la honestidad periodística", declaró molesto. "Es actualidad, hay una dirección y no hay perversión. No vas a afear mi trabajo ni el de mis compañeros", se defendió Flich.

Monedero afeó posteriormente una actitud machista de Javier Negre y acusó a la periodista de no recriminarle como mujer su actitud. "Tú no me tienes que decir lo que tengo que tolerar, eso para empezar", respondió Flich, que sí paró los pies a su colaborador. "Hay que contextualizar y centrar el tema, no creo que meter eso en el mismo saco sea apropiado", le aconsejó.

"Vamos a dejarlo, porque esto me produce bochorno. Es una basura", insistía Monedero amenazando con abandonar la entrevista. "Estamos defendiendo los derechos de la mujeres, a quienes os están asesinando, y se permite que alguien diga en televisión que Iglesias coloca a sus mujeres", se quejó el profesor. "¿No tienes oídos? Le he dicho que eso no se puede mezclar", le recordó la humorista, que no vivió su tarde más tranquila en Cuatro.