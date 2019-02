Lydia Lozano rompe a llorar en 'Sálvame' por la muerte de su amiga Adriana Rothlander Ecoteuve.es 19:39 - 22/02/2019 0 Comentarios

También ha tenido unas palabras para el ex marido de la fallecida

Lydia Lozano se ha mostrado muy emocionada en Sálvame recordando a su amiga Adriana Rothlander, fallecida este mismo viernes por la mañana. La colaboradora de Mediaset ha querido dedicarle unas últimas palabras a la que fuera la mujer del empresario y productor José Frade.

"Me he levantado con una mala noticia. Ha fallecido Adriana Rothlander", ha comenzado diciendo Lydia Lozano al principio del programa, para luego romper a llorar. "Es esa persona que, siendo mujer de quien era [José Frade], me apoyó y testificó a mi favor. Y eso nunca lo podré olvidar", ha confesado la tertuliana, que tuvo problemas con el empresario.

Lydia Lozano ha hecho hincapié en que la ex mujer de José Frade "ha sufrido muchísimo". "He hablado con su hija Alejandra y les mando un beso muy fuerte a todos sus hijos", ha dicho la colaboradora de Sálvame, dirigiéndose directamente a cámara.

La canaria ha terminado su sentido homenaje refiriéndose con contundencia a José Frade: "Con lo buena persona que era y cómo te portaste con ella... Ella te ayudó en todo", le recordó.