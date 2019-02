Oriana Marzoli ('GH VIP') carga contra Amaia por no depilarse: "Es una guarrada lamentable" Ecoteuve.es 19:26 - 22/02/2019 0 Comentarios

La colaboradora ha opinado sobre la ganadora de 'OT 2017' en Mtmad

Oriana Marzoli ha criticado duramente a Amaia por no depilarse las axilas. Lo ha hecho desde su canal Algo pasa con Oriana, donde realiza toda una 'crónica de actualidad' para Mtmad.

La ex concursante de GH VIP ha leído en su vídeo algunos titulares que hablaban de que la ganadora de OT 2017 prefería no depilarse las axilas: "A mí esta guarrada de no depilarse las axilas me parece lamentable", ha opinado Oriana Marzoli, a raíz de las noticias sobre Amaia, a quien, por cierto, asegura "no conocer".

Además, ha añadido: "Dejaos por favor del tema del feminismo. Esto no tiene nada que ver con que la mujer tenga que depilarse o no. Es que a mí personalmente me da demasiado asco"

Por último, la colaboradora de Telecinco se ha tomado la licencia de darle un 'consejo' a la cantante: "Déjate de chorradas, de modernismos, me parece asqueroso. La muchacha cantará muy bien, pero eso es una cochinada. Por favor, depílate".