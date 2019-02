La 'cazada' de Ana Rosa a una reportera por un Whatsapp equivocado: "¡Queremos ir a la boda!" Ecoteuve.es 18:24 - 22/02/2019 0 Comentarios

Noelia Otero envió un mensaje por error al grupo de 'El Programa de Ana Rosa'

Momento divertido en AR. Ana Rosa Quintana ha puesto en un pequeño aprieto a la reportera Noelia Otero, que informaba sobre la última hora del 'Caso Julen' y estaba a punto de despedir la conexión.

"¿Qué quieres que le diga? ¿Pero qué ha pasado?", preguntaba la presentadora del programa de Mediaset, dirigiéndose a alguien que le hablaba desde detrás de las cámaras. "¿A qué boda?", insistía Ana Rosa Quintana, sin saber de qué se trataba.

Al escuchar las preguntas de su compañera, Noelia Otero ha respondido rápidamente: "No me lo puedo creer. Mira, la boda de mi amiga Ana, que trabaja aquí, en Continuidad, en Telecinco. Es que se casa y no quiere hacer celebración", aclaraba mientras los colaboradores reían desde plató.

En este momento, Ana Rosa Quintana se ha apresurado ha explicar la situación: "Pobre Noelia. ¿Por qué le hacéis esto? Es que se equivocó y ha puesto en el chat del programa un Whatsapp que iba para su amiga". "Ahora queremos ir todos a la boda", bromeaba la periodista, que, finalmente, cerraba la conexión con la sonrojada reportera.