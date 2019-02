Sandra Barneda escalará el Monte Kinabalu con Jesús Calleja para superar su vértigo Ecoteuve.es 16:17 - 22/02/2019 0 Comentarios

La presentadora subirá 4.000 metros en la séptima temporada de 'Planeta Calleja'

Malasia. Isla de Borneo. Un lugar famoso por su biodiversidad y sus especies endémicas. Hasta allí viajará la presentadora Sandra Barneda, segunda invitada de la séptima temporada de Planeta Calleja, con un doble objetivo: disfrutar de sus paisajes únicos y enfrentarse a uno de sus grandes miedos, el vértigo, escalando el Monte Kinabalu, una montaña de 4.095 metros, una de las más altas del sudeste asiático. "Tengo muchas ganas de ir. Espero superar mi vértigo o al menos enfrentarme en serio a él", confiesa Sandra.

Próxima a la cima, Jesús Calleja y Sandra Barneda encontrarán una vía ferrata, una pared provista de grapas, puentes y pasarelas de hierro para hacer posible la ascensión a personas sin experiencia técnica en escalada, pero nada librará a la presentadora de su exposición al vértigo. Esta vía en particular tiene varios puentes colgantes de gran altura, un puente tibetano y numerosas rampas de piedra verticales en las que se avanza saltando de grapa en grapa. Para llegar a este desafío, los aventureros necesitarán dos días, por lo que deberán pasar una noche en un refugio de montaña a 3.300 metros.

Así será el viaje

Antes de llegar al Parque Nacional de Kota Kinabalu, Jesús y Sandra recorrerán la parte norte de Borneo para conocer su fauna. Primero viajarán hasta Turtle Island, una isla a la que tan sólo pueden acceder 15 visitantes al día y donde cada noche llegan tortugas carey y tortugas verdes para desovar en sus playas. La expedición continuará en Sepilok, una reserva de orangutanes rojos, una especie endémica de Borneo, ya que la deforestación en la isla ha perjudicado el hábitat de esta especie de gran simio. Por último, navegarán por el río Kinabatangan, el segundo más largo de Malasia y el lugar más salvaje de Borneo. Allí buscarán el elefante pigmeo, el más pequeño que existe, y el mono narigudo, una especia que tan sólo se puede encontrar en esta isla.

Una aventura a la que no está acostumbrada Sandra Barneda, pero que la afronta con la máxima ilusión:"Ir acompañada de Jesús es ir acompañada de alguien que te inspira confianza. Viajo también con mi hermana mayor y para mí es como cerrar un círculo. Ella es la aventurera de la familia y la primera que me dio a conocer el mundo más allá de España. Ahora tengo la oportunidad de devolverle en cierta medida esa manera de hacerme ver el mundo sin límites", y añade que "espero que la gente también pueda conocer otra parte de mí muy distinta a como se me ve en un plató de televisión. Estoy convencida de que Jesús me va a hacer un viaje inolvidable".