La 'espantada' de Mercedes Milá en plena entrevista con Mamen Mendizábal: "¡Me voy!"

La catalana confiesa por qué fue elegida para presentar el libro de Sánchez

Mamen Mendizábal conectó este viernes con el Hotel Intercontinental de Madrid donde Pedro Sánchez presentaba su polémico Manual de Resistencia. El acto estuvo presentado por Jesús Calleja y Mercedes Milá, que entró en directo en Más vale tarde para dar sus impresiones sobre el libro.

Nada más comenzar su entrevista, Mendizábal preguntó el motivo por el que había sido ella la elegida para presentar el acto. "¿Te lo pidió Pedro Sánchez?", preguntó la periodista. "No lo conozco a Sánchez. Me lo pidió la editorial del libro. Yo a Pedro jamás le he dado la mano, no lo conozco", insistió la catalana antes de que su compañera le preguntara por su opinión del político.

"Tengo dos versiones. La de antes de ver un programa de Jesús Calleja que me cambió el panorama y la de después. Antes era regular, me parecía un político sin más. El programa de Jesús me hizo ver otra parte de su personalidad, que por eso estoy aquí", dijo en referencia a la participación de Sánchez en Planeta Calleja en la que se fraguó su amistad.

Milá destacó también el papel que ha tenido durante estos meses el presidente del Gobierno en el conflicto catalán: "Nunca agradeceré bastante su actitud de diálogo con los independentistas cuando llega a la Moncloa. No podíamos más y esa sensación de relajo fue un alivio para todos", señaló.

"En el libro, Sánchez le echa unas pelotas impresionantes"

Mamen Mendizábal le pidió entonces que hiciera una valoración del libro tras leerlo: Tenía prejuicios. Imaginaba que sería un 'bienqueda', que no se mojara del todo y me he encontrado con un libro valiente, que en algunos capítulos es un thriller. Este tío le echa unas pelotas impresionantes", declaró jurando de nuevo "por Scott -su perro-" que no conocía al presidente.

Y tras confesar que hubiera presentado también un libro escrito por Pablo Casado, se produjo un momento insólito con Milá haciendo de las suyas. Con el tiempo en contra, ya que Sánchez estaba a punto de entrar en la sala, Mendizábal le preguntó si Franco debe abandonar el Valle de los Caídos antes de las elecciones.

Mercedes Milá rechazó contestar a la pregunta mientras hacía aspavientos con las manos: "No me hables de Franco, que se me revuelve el estómago", respondió antes de salirse del plano sin dejar casi tiempo a Mendizábal para que la despidiera. "¡Me voy!", repetía.

