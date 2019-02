Carme Chaparro desvela la "tortura" que vive en 'Cuatro al día': "Es insoportable" Ecoteuve.es 22/02/2019 - 11:49 0 Comentarios

La presentadora lanza un alegato por lo que le 'obligan' a hacer en el programa

Carme Chaparro no ha empezado con buen pie su nueva andadura profesional al frente de Cuatro al día. En todos los sentidos. La audiencia del programa, que aterrizó el pasado lunes en Cuatro, no ha hecho sino caer en picado hasta marcar este jueves un calamitoso 1,8% de share. Además, en medio de este alarmante clima, la periodista ha desvelado la otra "tortura" que vive en el espacio de Mediaset.

A través de su Instagram, Chaparro ha explicado el problema de vestuario que se encontró en el último programa: "Lo de los tacones es duro. Una tortura a la que nos sometemos las mujeres", empezó criticando la presentadora antes de lanzar un alegato feminista.

Chaparro publicaba así una instantánea en la que mostraba que se había visto obligada a descalzarse al no soportar el dolor que le producían los zapatos elegidos para la emisión: "Ayer, durante el programa, me tuve que quitar al rato los zapatos de tacón de aguja, porque no podía con ellos. Las botas que veis detrás son mías, cómodas y maravillosas", aseguró explicando que va con ellas hasta el plató.

"Pero un stiletto estrecho y de taconazo es algo insoportable, la verdad. Y más si queréis que camine de manera natural por el plató", admite en una denuncia contra la opresión que vive la mujer en la sociedad para vestir este tipo de calzado que les hace parecer más altas.