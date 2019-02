Jesús Vázquez busca al mejor repostero entre los colaboradores de Mediaset Ecoteuve.es 16:29 - 21/02/2019 0 Comentarios

El presentador calienta el estreno de 'Bake Off España', que pronto llegará a Cuatro

Jesús Vázquez busca al mejor repostero entre los colaboradores de Mediaset. Este es el desafío que el presentador y los miembros del jurado de Bake off España -Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro- han propuesto a los colaboradores de cinco programas de Mediaset España: El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Sálvame, Cuatro al día y Viva la vida.

Cada espacio tendrá unos días para escoger a su representante, que recibirá el delantal de Bake off España y participará en una competición entre programas que tendrá lugar en fechas próximas al estreno del 'talent show' que presentará Jesús Vázquez en Cuatro.

En el mundo de la pastelería son muchos los llamados y muy pocos los elegidos: un fallo puede arruinar una receta que ha requerido horas de elaboración. La mezcla de ingredientes, el tiempo de horneado, la temperatura de la masa Todas las partes del proceso exigen una gran atención para que el resultado final sea apetitoso en boca y atractivo en su presentación. ¿Quiénes serán los encargados de representar a cada programa para emular a los concursantes de Bake off España y protagonizar este reto?

'Bake off España', un nuevo formato para el prime time de Cuatro

Bake off España, producido por Cuatro en colaboración con Boxfish, es un gran formato de entretenimiento que llegará próximamente al prime time de la cadena. En este concurso, adaptación española de The Great British Bake Off, un grupo de concursantes anónimos pugnará en una serie de desafíos por realizar las mejores recetas 'horneadas' y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases.