Acusan a Juan Magán de plagiar el 'Muérdeme' de María Villar ('OT') para Eurovisión Ecoteuve.es 21/02/2019 - 14:23

El catalán se defiende demostrando que su tema fue compuesto mucho antes

Juan Magán se ha colocado por sorpresa en el centro de todas las críticas después de que en la tarde de este 20 de febrero decidiera compartir un adelanto de su nueva canción Internacional. Enseguida, muchos internautas se dieron cuenta del gran parecido entre este tema y el Muérdeme con el que María Villar 'intentó' desde OT representar a España en el festival de Eurovisión 2019.

Las redes sociales se llenaron de acusaciones de plagio hacia Magán, al que esta polémica le pilló completamente por sorpresa: "Mi equipo está súper preocupado (...) y me hablan de una canción, de María Villar, de una chica que por cierto canta brutal", empezó diciendo antes de defenderse con pruebas de lo que se le culpa.

"A mí no me ha llegado citación ninguna. Eso no es real, no se pueden magnificar las cosas así. Es verdad que la canción se parece, sinceramente. ¿Pero cuántas canciones no se parecen? Las casualidades existen, yo no quiero buscar culpables", afirmó antes de argumentar que esta canción esta compuesta desde mayo de 2018. Magán explica que no salió antes "porque tenía muchos lanzamientos".

Para demostrar su defensa, el productor catalán recuperó un stories que había publicado en Instagram el pasado mes de septiembre (mucho antes de publicarse las canciones de la preselección de Eurovisión en OT 2018). Se trata de un vídeo en el que Magán da un pequeño adelanto de cómo sonará Internacional: "¿Quizá la cagué yo por mostrarla?", reflexiona insinuando que quizá el plagio se produjo en la otra dirección. Además, el barcelonés ha mostrado un email, con fecha del 3 de julio de 2018, en el que ya había adjuntado el tema que está a punto de lanzar.

"No te conocía de nada, María, pero me pareces brutal", valora finalmente Magán intentando apagar este incendio. "Me parece muy bien que España presente a certámenes europeos canciones de ese tipo, de ese calibre y cantadas en español. Si se presentó a Eurovisión es muy buena canción, súper recomendable", asegura.

"Que a los fanáticos de María no les quepa duda de que yo siento un profundo respeto por todos los compositores, productores y cualquier persona relacionada con el mundo de la música y que nunca necesité plagiar ninguna canción y gracias a dios me va muy bien", ha sentenciado.

Por cierto, yo en Septiembre 2018 ya daba un adelanto ¿Quizá la cagué yo por mostrarla? pic.twitter.com/NPPBGCuHnd — Juan Magán (@JuanMagan) February 20, 2019