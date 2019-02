Alberto Belloch reprocha a Celia Villalobos que le dijera que era "la persona más fea del mundo" Ecoteuve.es 21/02/2019 - 12:24 0 Comentarios

La diputada del PP y el político socialista recuerdan en 'Espejo público' una de sus anécdotas

Celia Villalobos deja la política, pero parece que seguirá en los medios, donde se ha ganado un puesto destacado como tertuliana. La diputada del PP ha protagonizado un divertido momento con Juan Alberto Belloch, exministro del PSOE, en el plató de Espejo público.

Belloch ha recriminado a Celia Villalobos que en su día dijese que él era "la persona más fea del mundo", según ha recordado entre risas. Un comentario que ha dado dado lugar a que ambos explicasen el contexto que llevó a la política a decir esas palabras.



Todo sucedió hace años, cuando Celia Villalobos y Alberto Belloch compartieron una tertulia en la Cope. "Estaban diciendo que Felipe González era muy guapo y Aznar muy feo. Yo tenía que defender a los míos y por eso te dije eso", ha comentado entre risas.

"Tú tampoco me dijiste nunca que yo era la más guapa. Y tú no eres de los más feos", ha admitido Celia Villalobos. "Si no te lo he dicho antes te lo digo ahora, eres guapísima", ha apuntado, por su parte, Belloch.