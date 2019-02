Telemadrid cancela 'Turno de palabra', el debate de Javier Gómez: "No ha funcionado y no hay vergüenza en reconocerlo" Ecoteuve.es 21/02/2019 - 9:18 0 Comentarios

El programa, que ha emitido cinco entregas de las 13 previstas, anotó un 0,7% el lunes

No habrá más Turno de palabra en Telemadrid. La cadena autonómica ha fulminado el debate político que conducía Javier Gómez después de cinco entregas por sus malos datos de audiencia: el pasado lunes el programa cayó por debajo del 1% de share (0,7% y 13.000 espectadores).

"Las audiencias no han sido las esperadas y no hay vergüenza en reconocerlo", admite el presentador en su cuenta de Twitter, donde ha colgado una serie de tuits explicando la decisión de la cadena. "Cuando un programa nace, el presentador hace promoción; cuando un programa acaba toca también contarlo".



"Turno de palabra nació con la intención de ser un debate a la altura de una televisión pública. Con respeto, fondo y pluralidad. Quizás un momento tan bronco, tan crispado, exige otras velocidades, otros tonos", dice Javier Gómez. "Hicimos aquello en lo que creíamos".

"Este programa se concibió como un servicio para los madrileños. Y no ha funcionado", continúa. "Nunca me ha gustado el argumento ensimismado de que hay programas que no son para dar audiencia. El mejor servicio público lo das cuando eres visto. Así es la televisión. Y así debe ser".



Turno de palabra se planteó como una nueva versión de 59 segundos. De hecho, Telemadrid se lo encargó a Lacoproductora, la nueva compañía de José Miguel Contreras, que también creó aquel mítico formato.



Cada lunes, Turno de palabra planteó un debate con los candidatos al ayuntamiento de Madrid y la Asamblea de la Comunidad. Además, Javier Gómez entrevistó a algunos líderes políticos, como Irene Montero o Margarita Robles.



Aunque Telemadrid había cerrado 13 entregas solo se han llegado a emitir cinco. Se estrenó con un 2,1% y siguió empeorando hasta marcar, el pasado lunes, un 0,7%.