El formato que hizo popular Bertín en España, se estrena el 28 de marzo en RAI3

Raffaela Carrà presentará la versión italiana de Mi casa es la tuya. Aunque aún no se conocen los nombres de los entrevistados, el programa se llamará La mia casa è la tua y su estreno está previsto para el próximo 28 de marzo en RAI 3. La dinámica del programa que en España presenta Bertín Osborne se mantendrá.

La polifacética artista italiana ha querido desvelar para la revista Vanity Fair la claves de este formato antes de su estreno. Confiensa que "no cantará ni bailará", aunque no descarta "arrancarse" en algún momento.

Raffaela Carrà, que ya se encuentra rodando los primeros programas de La mia casa è la tua, también se ha mostrado con temor de que los espectadores no acepten esta nueva etapa: "Me parece que en una etapa en la que se pone de relieve la superficialidad, una transmisión de palabras, un intercambio de confesiones me da mucho gusto".

Bertín ya graba lo nuevo de 'Mi casa es la tuya'

Mientras tanto, Bertín Osborne ha empezado a grabar las nuevas entregas de Mi casa es la tuya, que emitirá Telecinco próximamente. Como desveló el cantante en Sábado Deluxe, este viernes cruzará el charco para entrevistar a El Puma. También dedicará un programa a Jorge Javier.